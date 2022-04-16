С начала войны в Украине погибли 200 детей – Денисова

Каждый день число погибших детей увеличивается / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения российской федерации в Украине погибло 200 детей и пострадало 360 детей.

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 16 апреля со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении.

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"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – написала она.

По ее словам, погибло 200 детей.

Зеленский назвал число погибших украинских военных с начала войны

В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.

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Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".

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