С начала войны в Украине погибли 202 ребенка – Офис Генпрокурора

В Украине погибли уже 202 ребенка. / Фото: Коллаж: Сегодня
Больше 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены.
Об этом сообщает прессслужба Офиса генпрокурора.
В то же время отмечается, что такие данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 117,
- Киевской – 106,
- Харьковской – 89,
- Черниговской – 54,
- Херсонской – 41,
- Николаевской – 40,
- Луганской – 36,
- Запорожской – 23,
- городе Киеве – 16,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15.
Зафиксированы новые преступления РФ против детей
В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных военными российской армии на территории Бучанского района Киевской области, обнаружено тело 14-летнего мальчика.
15 апреля в результате обстрела села Гавриловка Новоалександровского района Херсонской области погиб 15-летний подросток.
16 апреля в Изюмском районе Харьковской области оккупанты обстреляли автомобиль, которым пыталась эвакуироваться семья из города Изюм. 15-летняя девочка получила ранения.
Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.