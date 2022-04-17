С начала войны в Украине погибли 202 ребенка – Офис Генпрокурора

В Украине погибли уже 202 ребенка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Больше 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены.

Об этом сообщает прессслужба Офиса генпрокурора.

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В то же время отмечается, что такие данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 117,

Киевской – 106,

Харьковской – 89,

Черниговской – 54,

Херсонской – 41,

Николаевской – 40,

Луганской – 36,

Запорожской – 23,

городе Киеве – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

Зафиксированы новые преступления РФ против детей

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных военными российской армии на территории Бучанского района Киевской области, обнаружено тело 14-летнего мальчика.

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15 апреля в результате обстрела села Гавриловка Новоалександровского района Херсонской области погиб 15-летний подросток.

16 апреля в Изюмском районе Харьковской области оккупанты обстреляли автомобиль, которым пыталась эвакуироваться семья из города Изюм. 15-летняя девочка получила ранения.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

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