Санкции против РФ и поддержка Украины: Ермак рассказал о результатах саммита G7

Ермак подвел итоги саммита G7/Фото: Michael Kappeler/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Во время саммита "Большой семерки" страны выразили свою приверженность Украине. Государства согласились помогать нашей стране, оказывая военную, гуманитарную и дипломатическую поддержку.

Об этом во время брифинга рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Реклама

Подробности

"Война в Украине была центральным вопросом в повестке дня заседания G7. Беспрецедентное заявление "Большой семерки" о поддержке Украины свидетельствует о двух вещах: участники саммита имеют четкое видение связи между войной в Украине и кризисными явлениями в других регионах планеты, второе — демократический мир прилагает и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы поддержать Украину и наказать Россию за агрессию и минимизировать глобальные последствия этой войны. Ключевые тезисы манифеста мирового лидерства таковы: G7 будет оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько нужно", — сказал Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что мировые лидеры требуют от России немедленно вывести войска с территории Украины.

"Участницы G7 требуют, чтобы Россия немедленно и без условий прекратила все боевые действия и вывела войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Решения о будущих мирных соглашениях должны оставаться за Украиной. Страны G7 будут поддерживать и усиливать санкционное давление на РФ. Также эти страны поддерживают международный план восстановления Украины и ее реконструкции", — добавил Ермак.

Лидеры G7 отреагировали на удар по Кременчугу

Лидеры стран G7 осудили ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Они заявили, что все виновные, в том числе и президент России Владимир Путин, должны понести ответственность.

Лидеры "Большой семерки" отметили, что вместе с Украиной оплакивают невинные жертвы жестокого и отвратительного нападения.

Реклама

"Неизбирательные нападения на невинных мирных жителей являются военным преступлением. Президент России Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности", — говорится в заявлении G7.

"Большая семерка" подтвердила непреклонную поддержку Украины.

"Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", — подчеркнули лидеры.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский напомнил Столтенбергу о важной вещи перед саммитом НАТО. Также мы писали, что Зеленский на саммите G7 заявил, когда ждет конца войны в Украине.