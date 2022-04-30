Сбежавший в Киев вице-президент "Газпромбанка" рассказал, какими санкциями надо бить по России

Санкции это мощный удар по экономике агрессора / Фото: Коллаж: Сегодня

Самые эффективные санкции против России – это если ударить по нефти и газу. Об этом россиянин Игорь Волобуев, который уехал из РФ в Киев, рассказал в эксклюзивном интервью "Сегодня".

По его словам, нужны более решительные действия. Основное, на чем держится российская экономика, – это нефть и газ.

Реклама

"Это та "булава", которой они размахивают. У меня нет сомнения, что газовая "булава" станет спущенным шариком. Нужны секторальные санкции, направленные на сокращение возможностей "Газпрома" и нефтяных компаний", – говорит россиянин.

Также Волобуев отметил, что уже скоро против путина введут персональные санкции и арестуют его счета на Западе.

"Нужно немного подождать. Политическая воля на разных уровнях, в разных странах уже появляется. Сейчас начинают принимать более радикальные санкции, помогать Украине оружием", – сказал он.

Отметим, что до недавнего времени Волобуев был вице-президентом ключевого финансового учреждения России – Газпромбанка.

СБУ отреагировала на подготовку "покушения"

В Службе безопасности Украины заявили, что ознакомились с "креативом" Российской Федерации, где "героически задержали неонацистов", которые якобы планировали убийство пропагандиста Владимира Соловьева "по заказу СБУ".

Реклама

В СБУ заявили, что у них нет никаких планов по убийству Соловьева.

"Владимир Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса, который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", – говорится в сообщении.

Сам же Соловьев заявил, что его будущее убийство якобы заказал президент Украины Владимир Зеленский из-за "личных обид".

Реклама

Ранее мы писали: