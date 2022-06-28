СБУ назвала российских командиров, которые приказали расстрелять жителей Киевской области (фото)

В СБУ показали россиян, из-за которых убивали мирных людей под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины установила личности двух российских командиров, которые отдавали приказ расстрелять гражданских в Киевской области. Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев. Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Перемога Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Так, захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их.

Оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках теробороны.

В результате они отдали подчиненным приказ расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

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Сейчас майорам Краснощекову и Васильеву – военнослужащим 15 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ – объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Убивал и насиловал. В суд передали новое дело оккупанта

Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств и показаний очевидцев, чтобы перед судом предстал российский военный, подозреваемый в убийстве и изнасиловании жителей Киевской области. Речь идет о Романове Михаиле Сергеевиче, военнослужащем в/ч 8954, дислоцирующейся в г. Чебаркуль Челябинской области РФ. Теперь дело передали в суд. Об этом сообщили в СБУ.

СБУ установила, что во время оккупации одного из населенных пунктов Броварского района Михаил Романов совершил ужасающие преступления.

В частности, в состоянии алкогольного опьянения он ворвался в дом молодой украинской семьи. Не раздумывая, убил безоружного гражданского мужа, а затем вместе с сообщником насиловал его жену, угрожая ей расстрелом.

СБУ продолжает разоблачать военные преступления оккупантов и собирает доказательную базу для международного трибунала – чтобы ни один оккупант не остался безнаказанным.

Ранее мы рассказывали, что Служба безопасности Украины развенчала фейк РФ о российском сержанте Денисе Краснове, которого пропагандисты пытались "героизировать". Этот воин якобы уничтожил более 20 украинских защитников и спас своих товарищей из подбитого БМП. Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал. Единственное его "геройство" – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ, в отличие от остальных членов экипажа.