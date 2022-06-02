СБУ передала в суд дело приспешницы Шария – что известно

СБУ разоблачила приспешницу Анатолия Шария. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины предотвратила серию кибератак на органы власти, а также передала в суд дело в отношении приспешницы Шария. Кроме того, СБУ задержала российского интернет-агента. Также разоблачен пророссийский блогер.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В Полтавской области:

Сотрудники СБУ обезвредили хакерскую группировку, работавшую в интересах спецслужб России.

В Виннице:

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Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении приспешницы Шария, которая поддерживала агрессию России и оправдывала преступления оккупантов.

В Киеве:

Задержан российский интернет-агент, который призвал к захвату власти в Украине.

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В Донецкой области:

Сотрудники СБУ разоблачили пророссийского блоггера, агитировавшего граждан помогать агрессору.

В Ровенской области:

По материалам СБУ в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей работницы одного из стратегически важных объектов региона, распространявшей кремлевскую дезинформацию.

В Черкасской области:

Киберспециалисты СБУ блокировали деятельность трех вражеских пропагандистов.

СБУ перекрыла кислород "партии Шария" под Ровно и задержала предателя

Служба безопасности Украины заблокировала региональную ячейку "партии Шария", задержала вражеского агента в Киеве и коллаборанта в Сумской области Об этом пишет пресс-служба ведомства.

"На Волыни и Донецкой области СБУ разоблачила четырех несовершеннолетних информаторов" , – говорится в сообщении.

В Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно крутились возле одного из блокпостов. А в Новолуганске через Telegram-мессенджер россиянин установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал "гонорар" за информацию о позициях Вооруженных сил Украины и фото мест обстрелов.

В Ровенской области СБУ заблокировала деятельность региональной ячейки "партии Шария".

В Киеве спецназовцы СБУ задержали агента РФ, корректировавшего вражеские ракетные обстрелы по столице.

В Сумской области правоохранители задержали председателя Буринской территориальной громады. Его подозревают в сотрудничестве с оккупантами.

В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города.

"Сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом!", – добавили в сообщении.

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