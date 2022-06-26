СБУ перехватила новые методички ФСБ для чиновников: что им нужно говорить о Путине

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины перехватила новые методички ФСБ для российских чиновников. В них учат "правильно" расхваливать главу Кремля Владимира Путина и войну в Украине.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

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Указывается, что документ имеет примечание "к неуклонному использованию".

"Именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены. Им пользовались и на концерте в Лужниках в марте, и на Экономическом форуме в Петербурге в июне", – говорится в сообщении.

Один из главных приказов СБУ – хвалить Путина. Ведь это он якобы "лично оградил Россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях".

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"А для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок "честнейшей статистики" о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций", – сообщила спецслужба.

Ранее мы сообщали, что СБУ нашла доказательства работы на ГРУ РФ скандального депутата Деркача.

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Также напомним, СБУ пресекла деятельность уже 12 пророссийских политических партий.