СБУ показала восьмерых оккупантов, которые убивали и пытали мирных людей в Киевской области (фото)

Оккупантам заочно сообщено подозрение по ст. 438 Уголовного кодекса Украины / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины установила личности еще восьми российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области. Среди них – пять военнослужащих Вооруженных сил России и три "вагнеровца".

Об этом сообщила СБУ в Facebook

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Зверства рашистов

Как отмечается, подозреваемым инкриминируется в общей сложности 14 эпизодов: убийство гражданских, обстрелы и сжигание жилых домов, пленение, пытки и содержание людей в подвалах без еды и воды, похищение имущества.

"СБУ установила, что во время временной оккупации Киевской области захватчики ворвались в дом старосты села Мотыжин. Женщину и ее родных вывезли к месту временного базирования. Семью пытали, пытаясь получить информацию о местонахождении подразделений ВСУ и бойцов терробороны. Каты жестоко издевались над сыном на глазах у матери, прострелили ему ногу. Но не получив информации, убили его выстрелом в голову. Пытали также мужа старосты. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", – говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты по приказу командира взвода 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады РФ убили еще одну гражданскую женщину – причиной расстрела была ее темная одежда. В то же время отца убитой солдаты взяли в плен и держали связанным практически без еды и воды.

"Также "освободители" задержали двух волонтеров, которые доставляли гуманитарную помощь для жителей Мотыжина. Оккупанты допрашивали и пытали их, а затем вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв по ним огонь. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой был тяжело ранен. Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты забрали себе", – указали в СБУ.

В Службе сообщили и о гибели двух членов общественной организации "Патриот" – следователи установили, что они были замучены, а после смерти рашисты расстреляли их тела. В то же время еще одному мирному жителю российские солдаты связали руки и привязали его к квадроциклу, заставив бежать длительное время. После допросов, угроз убийства и избиения его в течение нескольких дней содержали в канализационной яме.

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"В настоящее время этим захватчикам заочно сообщено подозрение по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Досудебное расследование СБУ и прокуратуры в данном уголовном производстве продолжается", – отметили в СБУ.

Фото – СБУ.

Напомним, российский оккупант похвастался своей жене жестоким убийством пленного украинца. Перехват его телефонного разговора обнародовал СБУ.

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