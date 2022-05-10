СБУ поймала предателя, который навел оккупантов на бронетанковый завод

СБУ задержала агента, корректировавшего артобстрелы оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины задержала агента, который корректировал артобстрелы по объекту "Укроборонпрома" – Николаевскому бронетанковому заводу, а также выманила на подконтрольную территорию коллаборанта из Херсонской области.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, в Николаевской области спецназовцы СБУ установили и задержали корректировщика огня, который помог вражеской артиллерии повредить Николаевский бронетанковый завод.

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На Херсонщине "благодаря спецоперации СБУ удалось выманить коллаборанта, который информировал оккупантов о функционировании военных и правоохранителей".

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В Луганской области к 8 годам тюрьмы были приговорены двое российских военных, захваченных в плен в марте под Северодонецком.

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"СБУ оперативно установила их и провела соответствующие беседы. Сознательно или несознательно эти лица поработали корректировщиками для врага – установит следствие", – отметили в ведомстве.

Кроме того, СБУ обратилась с предупреждением о запрете публиковать данные о перемещении военной техники, военных объектов и результатах вражеских ударов. Эти данные оккупанты используют при планировании дальнейших обстрелов.