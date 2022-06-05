СБУ раздобыла методичку ФСБ о "правильном освещении войны"

СБУ нашла методичку ФСБ РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины получила доступ к пропагандистским методикам российских спецслужб о "правильном освещении спецоперации" в Украине. Сотрудники 5-го отдела ФСБ признают в своих документах, что население России до сих пор не понимает, почему война была единственным возможным способом "решения целей РФ". Поэтому они пытаются найти новые аргументы, чтобы объяснить это, и оправдать преступления российских военных.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Чтобы изменить ситуацию, по мнению российских спецслужб, нужно создавать больше роликов о "героях освободителях", спасении животных, воссоединении разведенных семей.

При этом весь мир понял, что российская армия – насильники, мародеры и военные преступники.

Также ФСБ требует отключить трансляцию всех украинских телеканалов и транслировать российские программы с бессмысленным тезисом: "Мы воюем за вас, чтобы потом вам передать эти территории".

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А на украинских территориях оккупанты планируют "в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сети агитаторов".

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СБУ в Киевской области нейтрализовала ОПГ: работала на спецслужбы РФ

Во время спецоперации в Киевской области Служба безопасности Украины нейтрализовала организованную преступную группировку, действовавшую в интересах спецслужб России.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники наладили механизм переправки денег из РФ на территорию нашего государства через подсанкционные платежные системы.

По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.

В ходе обысков у участников группировки выявлено более 13 млн в гривневом эквиваленте, компьютерную технику и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности.

"В состав ОПГ входили трое жителей Киевщины. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказы" на покупку, продажу или обмен электронных денег с запрещенных систем России. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют", – говорится в сообщении.

В настоящее время организатору схемы сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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