СБУ сорвала спецоперацию России на юге Украины

Спикер СБУ рассказал, как Служба помешала планам россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины сорвала спецоперацию России по дискредитации миссии ОБСЕ. Оккупанты планировали сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в шпионаже в пользу СБУ. Подробности рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Служба безопасности установила, что спецслужбы России провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины. Враг планировал сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать Миссию и подвергнуть сомнению ее объективность. Для сбора "доказательной базы" захватчики незаконно врывались в дома работников ОБСЕ и "выбивали" из них компрометирующую информацию.

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Так, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись вынудили работника мониторинговой миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве". Еще несколько сотрудников ОБСЕ оккупанты задержали и пытались скомпрометировать.

Кроме того, с 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, заставили работников миссии на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими стражами порядка — это при том, что россияне сами до этого 5 раз приезжали и грабили его.

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