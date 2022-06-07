СБУ в Киеве разоблачила агента спецслужб РФ: что он делал для врага

Сотрудники СБУ поймали агента оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины разоблачила агента РФ, создавшего в Украине 20 пророссийских интернет-СМИ.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи "русского мира".

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"Киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию РФ и глорифицировали ее участников. Кроме того, через эти веб-ресурсы активно разгонялась заведомо ложная информация о ВСУ, дискредитировались украинские защитники. Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ задержали агента и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, на которых оправдывается, признается правомерной и отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с возможной конфискацией имущества.

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СБУ задержала поклонника Шария, работавшего на ФСБ

Служба безопасности Украины раньше задержала агента ФСБ, который собирал данные об объектах Украины. Они могли бы стать целью обстрела России. Предателя задержали "на горячем" – во время съемки одного из военных объектов.

Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный поклонник запрещенной партии Шария.

Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админзданий органов государственной власти.