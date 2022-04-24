СБУ задержала депутата-коллаборанта и сеть агентов РФ

Артем Дехтяренко рассказал, что СБУ задержала несколько коллаборантов в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины задержала депутата-коллаборанта. Также ликвидирована агентурная сеть оккупантов на юге и востоке.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Так, в Херсонской области в госизмене разоблачили депутата одного из местных советов, которого завербовала ФСБ РФ.

В Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили сообщницу оккупантов, корректировавшую вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов.

В Луганской области ликвидирована группа вражеских информаторов, в состав которой входило трое жителей Северодонецка. Еще одна сообщница захватчиков разоблачена вблизи Попасной.

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В Донецкой области СБУ задержала корректировщицу вражеской бомбардировки одного из Краматорских заводов.

В Одессе задержан интернет-агент российских спецслужб, которого враг использовал для проведения информационных диверсий.

Кроме того, СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ. Среди них пять коммерческих структур, которые занимались поставкой природного газа и электроэнергии.

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СБУ раскрыла сеть вражеских корректировщиков и коллаборантов

Служба безопасности Украины нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и коллаборантов, готовивших "списки" на уничтожение украинцев. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Днепропетровской области:

Разоблачен агент спецслужб РФ, собиравший разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей.

В Сумах:

Агентом спецслужб РФ оказался председатель одной из городских общественных организаций, пытавшийся передать оккупантам списки с данными украинских патриотов и бойцов местной теробороны.

В Донецкой области:

Задержаны еще два вражеских информатора. Они собирали данные о местах дислокации и перемещении украинских войск с привязкой к местности.

Кроме того, СБУ продолжает документировать преступную деятельность коллаборантов на временно оккупированной территории государства.

В частности, бывшего руководителя Станично-Луганского поселкового общества, а также так называемого председателя Волновахского городского совета ДНР и одного из местных депутатов ОПЗЖ, возглавившего Вольненский сельсовет при оккупационной администрации РФ.

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