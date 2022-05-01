Российская ДРГ хотела сбить пассажирский самолет из американского "Стингера" – СБУ

СБУ обезвредила ДРГ, которая планировала сбить пассажирский самолет. Фото: коллаж "Сегодня"

СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты генштаба вооруженных сил России готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.

Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе.

"В состав вражеской ДРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил России и имеющий позывной "Морпех". Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске", – говорится в сообщении.

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По его заданию вражеские агенты пытались установить связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев".

В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для получения иностранного ПЗРК и передать его в страну-агрессор.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов.

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В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов.

Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, удостоверяющие существенный уровень деградации разведслужб РФ.

"Среди прочего удалось установить, что "Морпех" врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТрО", – подытожили в СБУ.

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