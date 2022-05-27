"Сдавал" оккупантам участников АТО: СБУ разоблачила предателя

СБУ завершила расследование против пособника российских оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении самопровозглашенного председателя Дымерской объединенной территориальной громады, который в условиях военного положения занял должность в незаконном органе власти и сотрудничал с оккупантами.

Как сообщает в Facebook Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области, 39-летний уроженец г. Чернобыль, во время оккупации пгт Дымер Вышгородского района добровольно согласился сотрудничать с оккупационными войсками РФ.

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"В начале марта 2022 года под руководством вражеской армии злоумышленник принудительно собрал местное население и объявил себя новоизбранным главой Дымерской ОТГ. Злоумышленник обещал принимать решения "на благо" громады вместе с оккупационными войсками. Также коллаборант по заданию рашистов отбирал среди местных жителей специалистов, которые выполняли работу по ремонту электросетей, бухгалтерии, подыскивал водителей и разнорабочих для вывоза документов поселкового совета. "Вознаграждением" людям за работу была "гуманитарка" от оккупантов", – говорится в сообщении.

Кроме того, предатель предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, членах территориальной обороны и депутатах, проживавших в общине. Под гарантии личной безопасности мужчина помогал военным РФ ориентироваться на местности, рассказали в ведомстве.

В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству по ч. 5 ст. 111-1 и ст. 114-2 (коллаборационная деятельность и несанкционированное распространение информации о Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения) завершено. Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд г. Киева.

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