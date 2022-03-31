Сегодня откроют гумкоридор из Мариуполя – Верещук

На 31 марта запланированы два гумкоридора / Фото: Коллаж: Сегодня

На 31 марта согласованы 2 гуманитарных коридора – из Мариуполя и Энергодара, а также россияне решили открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск.

Об этом в своем утреннем обращении сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Ночью мы получили сообщение от МККК, что РФ подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск. По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов", – рассказала Верещук.

По ее словам, 28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка".

Согласованы два гуманитарных коридора

доставка гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь,

а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

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