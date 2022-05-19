Сенат США утвердит $40 млрд для Украины, а "Укрзализныця" запустит новый поезд — эти и другие события 19 мая

Важные события 19 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 19 мая, Сенат Соединенных Штатов Америки должен одобрить законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов для противостояния российской армии. Кроме того, сегодня желающих жителей Славянска будут эвакуировать в Днепр.

Сенат США утвердит предоставление Украине $40 млрд

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шуммер заявил, что, вероятно, в четверг, 19 мая, будет одобрен законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов для противостояния российской армии.

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Кроме того, он назвал "отвратительными" действия Рендала Пола, который единственный затормозил быстрое принятие законопроекта.

"Это отвратительно, что один из представителей другой стороны, младший сенатор от Кентукки, решил устроить шоу и воспрепятствовать финансированию Украины, прекрасно зная, что на самом деле он не может остановить его прохождение. Для сенатора Пола задержка финансирования Украины по чисто политическим мотивам означает только усиление позиции Путина", — сказал Шуммер.

Добавим, что 12 мая сенатор из штата Кентукки Рэнд Пол единолично заблокировал принятие закона, внеся проект поправки с предложением создать должность отдельного инспектора, проверяющего выделение средств в рамках этого пакета. Поэтому рассмотрение документа было отложено почти на неделю.

"Укрзализныця" запускает новый поезд

"Укрзализныця" запускает электропоезд Skoda на маршруте Чернигов — Киев — Чернигов и удлиняет маршрут другого поезда сообщением Чернигов — Киев в Винницу качественными и современными вагонами МПЛТ.

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Так, с 19 мая ежедневно кроме вторников будут курсировать:

Региональный поезд №708/707 Киев – Чернигов. Отправление из Киева – в 9:26, прибытие в Чернигов – в 12:35.

Обратно из Чернигова будет выезжать поезд №710/709 Чернигов — Киев, отправление — в 13:00, прибытие в Киев — в 16:17.

Кроме того, "Укрзализныця" дает сообщение Винницы с Черниговом: с 19 мая ежедневно будет курсировать поезд №702/701 Винница — Чернигов. Он будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21. Автоматически добавляется удобное сообщение №701 Киев — Винница (отправление из ст. Дарница в 8:52, прибытие в Винницу в 12:43) и №704/703 Чернигов — Киев (отправление из Чернигова в 7:23, прибытие в Киев в 10 :41).

Желающих уехать из Славянска эвакуируют в Днепр

В Донецкой области людей, которые хотят выехать из Славянска, эвакуируют автобусом в Днепр.

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"Вниманию желающих уехать из Славянска! Завтра (сегодня, — ред.), 19 мая, от стоянки ЦПАУ отправится эвакуационный автобус на Днепр. Посадка — по предварительной записи. Записаться можно по телефонам горячей линии славянской МВА. Принимайте решения и собирайтесь!", — говорится в сообщении Славянской военно-гражданской администрации.

В Ужгороде состоится благотворительный велозаезд в вышиванках

В Ужгороде пройдет благотворительный велозаезд, посвященный Всемирному дню вышиванки. Для всех желающих участников предусмотрен дресс-код – вышиванки.

Перед заездом организаторы будут продавать значки, благодаря которым можно принять участие в розыгрыше призов.

Участников просят собраться в 18:30 на площади перед Закарпатским академическим областным музыкально-драматическим театром. Начало велосипедного заезда – в 19:00.