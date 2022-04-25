"Шагаем вместе к новым общим победам": Зеленский поздравил Макрона

Владимир Зеленский (слева) и Эммануэль Макрон (справа). Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

"Поздравляю Президента Франции и настоящего друга Украины с победой на выборах. Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу!" – написал Зеленский в Twitter.

Реклама

Президентские выборы во Франции 2022

Нынешние выборы президента Франции проходили в два этапа. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, который состоялся 10 апреля. На втором месте — лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур состоялся 24 апреля, на них также победил Макрон.

Читайте другие новости "Сегодня":