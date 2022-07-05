Шмыгаль назвал семь принципов процесса восстановления Украины – список

Денис Шмыгаль рассказал, что утвердили Луганскую декларацию. Фото: коллаж "Сегодня"
Конференция по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердила Луганскую декларацию – семь принципов процесса восстановления Украины. Туда входит партнерство, фокус на реформах, прозрачность, демократическое участие, привлечение множества заинтересованных сторон, равенство и устойчивость.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Принципы процесса восстановления Украины
- Первый – партнерство. Украина запустит процесс восстановления и будет реализовать его вместе с международными партнерами. Прогресс и финансовые потоки будут регулярно контролироваться.
- Второй – фокус на реформах. Восстановление, устойчивость и продолжение, углубление, расширение реформ взаимосвязаны.
- Третий принцип – прозрачность. Процесс, обеспечивающий независимую судебную систему и борьбу с коррупцией, должен включать подотчетность.
- Четвертый – участие. Процесс восстановления не будет централизованный. Он будет основан на демократическом участии, а также на местных сообществах и местных решениях.
- Пятый – участие многих заинтересованных сторон. Процесс должен способствовать участию национальных и международных участников из бизнеса, гражданского общества, научных кругов и местных сообществ.
- Шестой принцип – это равенство. Меньшинства не должны быть исключены, процесс должен включать всех.
- Седьмой – устойчивость. Восстановление и реформы не будут ограничены инфраструктурой и институциями, они также будут охватывать социальные, экономические, природоохранные аспекты в соответствии с концепцией восстановления по принципу "лучше, чем было".
Зеленский в Лугано назвал главные принципы плана восстановления Украины
- максимальная безопасность
- максимальная технологичность
- максимальное соблюдение экологических стандартов
- максимальное применение зеленых технологий
- максимальная реализация принципа безбарьерности
- максимальная направленность на интересы громад
- максимальная прозрачность в планировании и использовании средств
- институциональное развитие
- максимальное внедрение проектов восстановления в реальной экономической жизни Украины