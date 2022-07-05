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Шмыгаль назвал семь принципов процесса восстановления Украины – список

София Ковнир
5 июля, 13:35
Конференция по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердила Луганскую декларацию

Денис Шмыгаль рассказал, что утвердили Луганскую декларацию. Фото: коллаж "Сегодня"

Конференция по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердила Луганскую декларацию – семь принципов процесса восстановления Украины. Туда входит партнерство, фокус на реформах, прозрачность, демократическое участие, привлечение множества заинтересованных сторон, равенство и устойчивость.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Принципы процесса восстановления Украины

  • Первый – партнерство. Украина запустит процесс восстановления и будет реализовать его вместе с международными партнерами. Прогресс и финансовые потоки будут регулярно контролироваться.
  • Второй – фокус на реформах. Восстановление, устойчивость и продолжение, углубление, расширение реформ взаимосвязаны.
  • Третий принцип – прозрачность. Процесс, обеспечивающий независимую судебную систему и борьбу с коррупцией, должен включать подотчетность.
  • Четвертый – участие. Процесс восстановления не будет централизованный. Он будет основан на демократическом участии, а также на местных сообществах и местных решениях.
  • Пятый – участие многих заинтересованных сторон. Процесс должен способствовать участию национальных и международных участников из бизнеса, гражданского общества, научных кругов и местных сообществ.
  • Шестой принцип – это равенство. Меньшинства не должны быть исключены, процесс должен включать всех.
  • Седьмой – устойчивость. Восстановление и реформы не будут ограничены инфраструктурой и институциями, они также будут охватывать социальные, экономические, природоохранные аспекты в соответствии с концепцией восстановления по принципу "лучше, чем было".

Зеленский в Лугано назвал главные принципы плана восстановления Украины

  • максимальная безопасность
  • максимальная технологичность
  • максимальное соблюдение экологических стандартов
  • максимальное применение зеленых технологий
  • максимальная реализация принципа безбарьерности
  • максимальная направленность на интересы громад
  • максимальная прозрачность в планировании и использовании средств
  • институциональное развитие
  • максимальное внедрение проектов восстановления в реальной экономической жизни Украины