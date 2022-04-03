Шокирована зверствами оккупантов. Британия поможет собрать доказательства для Гааги

Лиз Трасс прокомментировала ситуацию в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче и других украинских городах.

Об этом она написала в Twitter.

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"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими, чтобы собрать доказательства и поддержать расследование военных преступлений Международным уголовным судом", - написала она.

Лиз Трасс добавила, что виновные будут привлечены к ответственности.

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Ирпенское направление