Шольц рассказал, какие традиции сломала Германия ради победы Украины над Путиным

В Киеве европейские политики решали судьбу Путина / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Украина получит от правительства Германии не только оборонительное, но и наступательное оружие, чтобы не допустить перетасовку границ внутри Европы.

В этом заверил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.

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Громкое заявление

"Германия давно сломала свою государственную традицию – мы начали поставлять Украине оружие. И мы будем делать это и дальше столько, сколько Украина будет иметь необходимость. Мы учим украинских военных пользоваться немецким оружием – самоходными гаубицами и зенитными установками. Мы также пообещали поставить установки "Ирис", которые будут защищать целые города от воздушных нападений. Мы также договорились с США и Великобританией, что будем поставлять установки залпового огня", – заявил на лужайке в центре Киева Олаф Шольц.

Также немецкий лидер рассказал, как в Германии восхищаются мужеством украинских войнов, которые противостоят российскому агрессору.

"Я хочу заверить вас в поддержке украинцев в их героической борьбе. Вызывает восторг, как украинцы, мужественные солдаты, ведет борьбу с вторжением России. За это я хочу вам, господин президент, выразить свое восхищение. Вместе со своим французским коллегой, с премьер-министром Италии и с президентом Румынии мы прибыли, чтобы выразить это лично", – заверил Шольц.

Смена эпох

В Берлине сделали вывод, что после вторжения Москвы в независимую соседнюю страну в мире наступила смена эпох.

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"Очевидно, что нападение на Украину означает смену эпох, потому что Россия пытается силой передвинуть границы в середине Европы. И это недопустимо. Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первых дней стала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Мы поддерживаем это финансово большими суммами. В гуманитарном плане, принято в Германии 800 тысяч беженцев. 135 тысяч украинских детей ходят уже в немецкие школы", – рассказал немецкий политик.

Обстановка