Шольц солгал? Появились новые данные насчет немецкого оружия для Украины

Канцлер Германии обещал Украине поставки ПВО и артиллерии / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия пока не возобновляла поставки оружия в Украину, несмотря на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который в начале июня пообещал поставки систем ПВО и артиллерии.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на письмо федерального правительства Германии. В письме говорится, что на этой неделе "не было никаких дополнений" к поставкам оружия.

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На прошлой неделе Spiegel со ссылкой на немецкие и украинские источники сообщал, что германские поставки тормозят уже несколько недель. За последние недели в список добавили преимущественно запчасти.

Между тем канцлер Шольц во вторник публично заявил, что Германия является одним из "важнейших военных союзников" Украины и поставляет "большое количество" оружия.

Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

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В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

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Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Совете федеральной безопасности уже пять недель.

В конце апреля правительство Германии объявило о поставках 30 танков "Гепард", но первые 15 "Гепардов" будут доставлены не раньше конца июля.