Шольц заявил, что война в Украине в ближайшее время не закончится

Шольц отметил, что война в Украине будет продолжаться/Фото: коллаж: "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не достигла поставленных целей в Украине. Москва демонстрирует готовность и дальше разрушать нашу страну, поэтому надеяться на скорейшее завершение войны не стоит.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

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Шольц отметил, что Киев попросил некоторые страны стать гарантами будущего мира и добавил, что это тоже вопрос, о котором "мы очень конкретно говорим с Украиной".

"Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров", — заявил Шольц.

В свою очередь Петр Фиала сказал, что его большое желание, чтобы Чехия во время председательства в Совете ЕС во втором полугодии этого года могла провести саммит о послевоенном обновлении Украины.

"Конечно, чтобы это желание сбылось, нужно, чтобы война и боевые действия закончились, но, к сожалению, это все еще нереально", — отметил политик.

Фиала подчеркнул, что Россия каждый день делает невероятные ужасы.

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"Даже те, кто боялся агрессивных действий России, никогда не представляли, что такие военные преступления могут произойти", — сказал Фиала.

Арестович оценил возможность ядерной войны

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович убежден, что значимость ядерного оружия преувеличена.

Он признался, что считает разговоры Кремля о применении ядерного оружия "больше медийной штукой":

"Ну вот смотрите, разрушения в Мариуполе такие, будто по нему использовали пять-шесть тактических зарядов, по меньшей мере. Но наши силы противостоят, бьется Мариуполь, власть не сдается".

Арестович провел аналогию, мол, окопанным украинским войскам ядерное оружие по силе поражения, словно мощный авиационный удар.

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"Сейчас войска под Изюмом получают по пять авиаударов в день, то есть они не сломаются, народ тоже. А дальше что? Только разве что массировать эти удары, потому что одиночные ничего не дадут", – рассказал он.

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