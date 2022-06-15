Синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды

В Украине будет тепло и безоблачно / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 16 июня порадует – по всей стране синоптики Укргидрометцентра обещают умеренно жаркую погоду без осадков. Дожди могут пройти ночью в Донецкой и Луганской областях, в остальных регионах будет ясно и безоблачно. Теплее всего будет на юге Украины, в Крыму и Закарпатской области.

Какой будет погода в Украине и Киеве в четверг, 16 июня.

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Синоптики прогнозируют, что 16 июня в западных областях ночная температура составит 8-11 градусов, днем 21-24 тепла. В Закарпатской области ночью 10-12, днем обещают 26-28 градусов. Дождей не ожидается, ветер западный, 5-10 м/с.

На юге ночью до 18 градусов тепла, днем в Одесской, Херсонской и Николаевской областях 25-27, в Крыму и Запорожской области до 28 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центре Украины ночная температура составит 11-14 градусов, днем в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской и Днепропетровской областях 24-27 тепла, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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В Киеве 16 июня ночью температура опустится до 13-15 градусов, днем ожидается 25-27 тепла. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, ночью 12-14 тепла, днем до 26 градусов. Синоптики обещают сухую погоду без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Донецкой и Луганской областях в ночь на четверг пройдут дожди. Ночная температура 13-16 градусов, днем до 26 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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/ Фото: Укргидрометцентр

Признаки метеочувствительности

Напомним, у людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о прогнозе магнитных бурь на июнь.