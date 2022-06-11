Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Завтра украинцам прогнозируют жаркий день, однако без сюрпризов не обойдется. / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 12 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, удивит украинцев переменчивой погодой. В определенных областях нашей страны предвидятся дожди с грозами, а в целом – переменчивая облачность. Несмотря на то, что погода будет достаточно жаркой, необходимо взять с собой зонт, чтобы не намокнуть.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 12 июня

Как отмечает Укргидрометцентр, 12 июня столбики термометров будут колебаться от 24 до 33 градусов тепла. Погода в Украине будет с переменной облачностью, кроме севера страны, а также некоторых областей на западе, где ожидаются слабые дожди с грозами. Ветер – северный и северо-восточный, 5-10 м/с. На острове Крым осадков не ожидается.

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На западе столбики термометров будут колебаться от 24 до 32 градусов тепла, а в некоторых областях ожидаются слабые дожди с грозами. На северо-востоке и востоке нашей страны прогнозируются +29-33 градусов – дождя не будет в Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

В северных и северо-восточных регионах Украины – 29-32 градуса тепла, ожидаются слабые дожди с грозами в Киеве, Житомире, Чернигове, Сумах. На юге будут 28-33 градусов выше нуля, дождя не будет.

В Киеве прогнозируется слабый дождь с грозой, 29-31 градус тепла, а в Симферополе будет переменная облачность – +30-23 градуса.

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Погода в Украине 12 июня. Фото – скриншот, Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила в Facebook, что в воскресенье, 12 июня, в Украине жары хватит – днем температура поднимется до +27-32 градусов.

"Чуть меньше ее будет на западе, ослабят градусы короткие грозовые дожди и на севере, ожидается +24-29 градусов. Эти кратковременные грозовые дожди в воскресенье практически повсюду прокатятся, однако могут быть очень неравномерными – нужно ловить", – заявила она.

По ее словам, в Киеве завтра также есть вероятность дождя с грозой. Максимальная температура воздуха несколько снизится – предполагается около +29 градусов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал читателям, что 11 июня часть Украины зальет дождями. Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь и говорили о признаках метеочувствительности.