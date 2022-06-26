Синоптики предупредили об ухудшении погоды в части регионов

В Украину пришла непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 26 июня, подготовленный синоптиками, огорчит жителей нескольких регионах. Так, в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. При этом температура воздуха днем будет благоприятной. В Киеве и области будет без осадков, столбики термометров приблизятся к 29-градусной отметке.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 26 июня

На западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях, в воскресенье ночная температура составит 14-16 тепла. Днем будет жарко – 26-28 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

В южных областях будет дождливая погода и грозы. В Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ночью 16-18 тепла, днем 24-26. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центре также ожидаются дожди с грозами. В Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях ночная температура 15-17 тепла, днем до 28 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Реклама

На севере Украины синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. В Сумской и Черниговской областях ночью воздух прогреется до 14-16 градусов, днем 26-28. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Донецкой и Луганской областях синоптики обещают дожди с грозами. В Харьковской – без осадков. Ночная температура 14-16 тепла, днем до 28 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье ночью ожидается 16-18 градусов, днем 27-29. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Реклама

В некоторых областях будет дождливо

В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.