Синоптики предупредили, в каких областях лето возьмет передышку

Украину накроют дожди. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 21 июня не порадует любителей жаркой и безоблачной погоды. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что дневная температура в большинстве областей Украины снизится, местами до 22 градусов. Кроме того, почти все регионы накроют дожди. Киев не станет исключением – там ожидаются осадки с грозами.

Какой будет погода в Украине и Киеве 21 июня.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 21 июня в западных областях ночная температура составит 15-17 градусов, днем жарко не будет – прогнозируют 20-22 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области, там воздух прогреется до 28 градусов. И ночью, и днем ожидаются дожди с грозами, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В южных областях Украины ночью до 16-18 градусов, днем в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму будет до 32 градусов жары, в Одесской области 27-29. Днем ожидается дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В центре ночная температура составит 15-17 градусов, днем в Днепропетровской области столбики термометров поднимутся до 31 градуса, в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской и Днепропетровской ожидается 27-29. Днем дождь, ночью без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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На севере Украины температура ночью опуститься до 15-17 градусов. Днем будет прохладно, в Житомирской области ожидается 21-23 градуса, а в Черниговской 23-25. Теплее всего будет в Сумской области, там прогнозируют 27-29 градусов. Синоптики также предупреждают, что следует готовится к дождю с грозами. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью будет 16-18 тепла, днем 29-31 градус. Как и по всей Украине, ожидаются дожди. Только в Луганской области будет сухо. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 20 июня ночная температура составит 17-19 градусов, днем будет 23-25 градусов тепла. Также в столице синоптики обещают дождь с грозами, ветер западный, 7-12 м/с.

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Признаки метеочувствительности

Напомним, у людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о прогнозе магнитных бурь на июнь.