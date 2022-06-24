Синоптики рассказали, какие регионы затопят дожди

В Украину пришла непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 24 июня, подготовленный синоптиками, огорчит жителей нескольких регионах. Так, в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Поэтому необходимо взять с собой зонтик на прогулку. Также прогнозируют первый уровень опасности – желтый. Температура воздуха днем будет благоприятной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 24 июня

В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях, ночью и в Черниговской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди днем и грозы, в отдельных районах будет град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 10-15°С, на юге Одесской области до 18°С, днем 21-26°С, на Закарпатье до 29°С.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине – грозы, град и сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Также будет первый уровень опасности – желтый.

В Киеве и области день пройдет без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 13-16°С, а днем 24-26°С.

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В некоторых областях будет дождливо

В столице и области будет без осадков

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

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