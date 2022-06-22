Синоптики рассказали, какие регионы зальют дожди

На улицу без зонтика лучше не выходить. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 23 июня, подготовленный синоптиками, не особо порадует жителей нашей страны. Дожди и грозы сместятся на Левобережье. На западе и в большинстве южных областей будет комфортная температура – около 25 градусов, а на севере, в центре и на востоке Украины будет чуть прохладнее. Нелетную погоду прогнозируют в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Днепре, Полтаве, Кропивницком, Черкассах, Киеве, Николаеве, Херсоне и Одессе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 23 июня?

В четверг, 23 июня, грозы и дожди уйдут из западных областей. В остальных регионах возможны осадки. Также прогнозируется сильный штормовой ветер.

Ночная температура по всей стране будет колебаться от 10 до 13 градусов тепла, а вот днем температура начнет повышаться, ожидается от 22 до 25 градусов со знаком плюс. На Закарпатье и в Запорожье прогреется до 28-30 градусов.

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В Киеве 23 июня ожидается гроза и сильный ветер. Ночью 12-14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22-24 градусов.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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