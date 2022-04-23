Скандального Тищенко наградили пистолетом за "самоотверженную защиту Мукачево"

"Слуга народа" Тищенко награжден пистолетом Стечкина. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат из партии "Слуга народа" Николай Тищенко был награжден пистолетом за "самоотверженную защиту Мукачево".

Об этом сообщил экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в Facebook.

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"Приветствую Николая Тищенко с награждением боевым оружием за самоотверженную защиту Мукачево", – написал он.

На видеозаписи говорится, что нардеп награжден "за работу для батальона "Архангела Михаила" и для всей нашей страны". Тищенко в ответ клянется выполнять приказы президента, народа Украины и защищать до последней капли крови.

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Скандал с Тищенко – пообедал во львовском ресторане, а заплатить забыл?

Стали известны новые подробности инцидента, который произошел на днях в одном из львовских ресторанов с нардепом Николаем Тищенко. Изначально на своей странице в Facebook директор отеля, в котором находится ресторан, Андрей Вильчинский, сообщил, что нардеп Николай Тищенко покушал и не расплатился.

"Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться. Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко. Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", — написал Вильчинский.

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