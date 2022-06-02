Словакия поставит Украине пушки-убийцы: подробности

Максимальная дальность стрельбы гаубицей составляет 41 км. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина со Словакией подписала контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2. Об этом в своем Twitter сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana2 для Украины подписан – восемь штук будут доставлены в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также Konstructa Defence и коллегам из Министерства обороны Словакии", – написал Надь.

О гаубице Zuzana 2

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 8x8 была основана на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту.

Реклама

Гаубица имеет более длинный ствол – 52 калибра (в предыдущей версии был 45), это позволяет увеличить дальность стрельбы до 41 км.

Башня имеет полный поворот на 360 градусов (ранее только на 60 градусов), а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено до трех человек. Кроме того, у Zuzana 2 есть автомат заряжания и возможность вести огонь в режиме планирование огня так, чтобы несколько ракет попали в цель одновременно.

Какое оружие есть у Украины

На передовой успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.

Реклама

Береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon. Среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.