Сначала необходимо полное прекращение огня – Арахамия

Давид Арахамия добавил, что после прекращения огня должно быть отведение российских войск. Коллаж "Сегодня"

Глава украинской делегации на переговорах с Россией и глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал предварительные шаги, прописанные в договоре с Рф.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

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"Сначала должно быть полное прекращение огня. Никто не будет ничего парафировать или визировать, если будет применяться оружие на территории Украины", – рассказал Арахамия.

По его словам, затем следует большой саммит международных партнеров.

"А перед этим – полный отвод войск. Или после парафирования на саммите должен быть полный отвод войск. На позиции, где они находились до 23 февраля. И потом уже временное применение договора, поскольку другие страны должны будут ратифицировать в своих парламентах этот договор, на это нужно какое-то время. А самое главное, что мы говорим, что для того, чтобы перейти сейчас в полный нейтральный статус, нам нужно менять Конституцию. Мы как политики не хотим брать на себя этот выбор, поскольку выбор должен сделать украинский народ путем общенационального всеукраинского референдума. Это большая процедура, которая может занять не менее полугода. И эта процедура не может быть реализована на немирной территории. Все люди, которые из-за войны выехали из Украины, должны вернуться домой... Это должен быть сознательный выбор граждан, а не политиков", – добавил он.

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Арахамия: Первый экземпляр требований России на переговорах отдам в музей Победы

На первые переговоры Украины и России представители страны-агрессора привезли ультимативные требования, фактически означавшие капитуляцию, хотя именно этого слова в переданной бумаге и не было. Об этом рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

Пока опубликовывать эти требования нельзя, однако, обещает политик, однажды Украина увидит этот документ, от которого "хотелось встать и уйти".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что член украинской делегации Давид Арахамия на брифинге после переговоров с Россией заявил, что позиция Украины по поводу границ не меняется.

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Также мы информировали, что Украина не будет забирать Крым военным путем, поскольку при этом будут гибнуть люди. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.