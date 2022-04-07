Сотни эвакуированных жителей Луганщины застряли на вокзале из-за удара оккупантов – Гайдай

Сергей Гайдай рассказал о застрявших людях на вокзале. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге. В результате почти 500 эвакуированных жителей Луганщины застряли на вокзале.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

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"Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", – написал Гайдай.

По его словам, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

Сейчас ожидается окончание обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещают на вокзале до уточнения ситуации.

Кроме того, городские власти донецких городов заявили о готовности размещения местных на ночь.

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"Случилось. Эвакуация с востока заблокирована. Надеемся, железнодорожники справятся", – добавил глава Луганской ОВА.

Теперь люди не могут эвакуироваться. Фото: Сергей Гайдай

Что известно об ударе по железной дороге?

Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге, сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", — написал он в Facebook.

По его словам, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации", – добавил Перцовский.

Эвакуация из опасных регионов

Ранее жителей Донбасса призвали срочно эвакуироваться из опасных регионов в связи с тем, что на востоке Украины в ближайшие недели ожидаются наиболее активные бои.

В частности, вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться четырем категориям населения, а тем, кто уже покинул город, пока не возвращаться.

Украинские власти на 7 апреля договорились о 10 гуманитарных коридорах для украинцев, которые находятся под постоянными обстрелами.

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