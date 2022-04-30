Сотрудничал с оккупантами: мэру Бурыни объявили подозрение в госизмене

Правоохранители задержали мэра Бурыни и его соратников. Коллаж "Сегодня"

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении городскому голове Бурыни, его заместителю и депутату городского совета. Они подозреваются в сотрудничестве с РФ во время временной оккупации Сумской области.

Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора.

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Трио подозреваемых во время захвата Бурыньской громады российскими войсками согласились на сотрудничество с государством-агрессором. Им инкриминируют сотрудничество с врагом и материальное обеспечение его вооруженных формирований.

"Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали его вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания", – говорится в сообщении.

К этому моменту правоохранители задержали мэра и его соратников. Вскоре суд изберет им меры пресечения.

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Чиновника "Энергоатома" задержали за сотрудничество с оккупантами

В Ровенской области СБУ задержала директора по персоналу НАЭК "Энергоатом" Олега Бояринцева по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила представитель коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарна.

Бояринцев был задержан на границе Львовской и Ривненской области на блокпосту.

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