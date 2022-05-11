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Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине

Валентина Шаповал
11 мая, 11:49
Заседание состоится по просьбе Франции, а также Мексики и пройдет оно завтра, 12 мая

Совбез ООН обсудит гуманитарную ситуацию в Украине / Коллаж "Сегодня"

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине завтра, 12 мая. Голосование по итогам заседания не запланировано.

Об этом сообщает CNN.

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Заседание состоится по просьбе Франции и Мексики. Ожидается, что Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ проинформируют Совбез о ситуации в Украине.

Совет ООН по правам человека соберет сессию из-за войны РФ против Украины

Совет по правам человека ООН проведет 34 специальное заседание из-за ухудшения ситуации с правами человека в Украине из-за российской агрессии. Состоится заседание в четверг, 12 мая, и созывается благодаря официальной просьбе, которую сегодня подала Украина.

Для созыва внеочередной сессии требуется поддержка одной трети из 47 членов Совета – 16 и более. Сейчас просьбу уже поддержали 16 государств-членов совета:

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  • Финляндия,
  • Франция,
  • Гамбия,
  • Германия,
  • Япония,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Маршалловы острова,
  • Мексика,
  • Черногория,
  • Нидерланды,
  • Польша,
  • Республика Корея,
  • Украина,
  • Великобритания,
  • США.

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