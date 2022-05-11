Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине

Совбез ООН обсудит гуманитарную ситуацию в Украине / Коллаж "Сегодня"

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине завтра, 12 мая. Голосование по итогам заседания не запланировано.

Об этом сообщает CNN.

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Заседание состоится по просьбе Франции и Мексики. Ожидается, что Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ проинформируют Совбез о ситуации в Украине.

Совет ООН по правам человека соберет сессию из-за войны РФ против Украины

Совет по правам человека ООН проведет 34 специальное заседание из-за ухудшения ситуации с правами человека в Украине из-за российской агрессии. Состоится заседание в четверг, 12 мая, и созывается благодаря официальной просьбе, которую сегодня подала Украина.

Для созыва внеочередной сессии требуется поддержка одной трети из 47 членов Совета – 16 и более. Сейчас просьбу уже поддержали 16 государств-членов совета:

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Финляндия,

Франция,

Гамбия,

Германия,

Япония,

Литва,

Люксембург,

Маршалловы острова,

Мексика,

Черногория,

Нидерланды,

Польша,

Республика Корея,

Украина,

Великобритания,

США.

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