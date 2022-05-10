Совет ООН по правам человека соберет сессию из-за войны РФ против Украины

Совет ООН по правам человека обсудит преступления РФ / Коллаж "Сегодня"

Совет по правам человека ООН проведет 34 специальное заседание из-за ухудшения ситуации с правами человека в Украине из-за российской агрессии. Пройдет заседание в четверг, 12 мая, и созывается благодаря официальной просьбой, которую подала сегодня Украина.

Об этом сообщает верховный комиссар ООН по правам человека, пишет Интерфакс-Украина.

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Для созыва внеочередной сессии требуется поддержка одной трети из 47 членов Совета – 16 и более. Сейчас просьбу уже поддержали 16 государств-членов совета:

Финляндия,

Франция,

Гамбия,

Германия,

Япония,

Литва,

Люксембург,

Маршалловы острова,

Мексика,

Черногория,

Нидерланды,

Польша,

Республика Корея,

Украина,

Великобритания,

США.

К ним также присоединились и 37 государств-наблюдателей: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Оккупанты используют украинских детей для поддержки войны против Украины

Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".

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Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".

"К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ, как наглядный образец пропаганды ненависти ко всему украинскому", – говорится в сообщении.

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