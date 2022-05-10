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Совет ООН по правам человека соберет сессию из-за войны РФ против Украины

Валентина Шаповал
10 мая, 08:28
Украина подала официальную просьбу, чтобы созвать внеочередную сессию, которую уже поддержали 16 государств-членов совета

Совет ООН по правам человека обсудит преступления РФ / Коллаж "Сегодня"

Совет по правам человека ООН проведет 34 специальное заседание из-за ухудшения ситуации с правами человека в Украине из-за российской агрессии. Пройдет заседание в четверг, 12 мая, и созывается благодаря официальной просьбой, которую подала сегодня Украина.

Об этом сообщает верховный комиссар ООН по правам человека, пишет Интерфакс-Украина.

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Для созыва внеочередной сессии требуется поддержка одной трети из 47 членов Совета – 16 и более. Сейчас просьбу уже поддержали 16 государств-членов совета:

  • Финляндия,
  • Франция,
  • Гамбия,
  • Германия,
  • Япония,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Маршалловы острова,
  • Мексика,
  • Черногория,
  • Нидерланды,
  • Польша,
  • Республика Корея,
  • Украина,
  • Великобритания,
  • США.

К ним также присоединились и 37 государств-наблюдателей: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Оккупанты используют украинских детей для поддержки войны против Украины

Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".

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Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".

"К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ, как наглядный образец пропаганды ненависти ко всему украинскому", – говорится в сообщении.

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