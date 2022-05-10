Совет ООН по правам человека соберет сессию из-за войны РФ против Украины

Совет ООН по правам человека обсудит преступления РФ / Коллаж "Сегодня"
Совет по правам человека ООН проведет 34 специальное заседание из-за ухудшения ситуации с правами человека в Украине из-за российской агрессии. Пройдет заседание в четверг, 12 мая, и созывается благодаря официальной просьбой, которую подала сегодня Украина.
Об этом сообщает верховный комиссар ООН по правам человека, пишет Интерфакс-Украина.
Для созыва внеочередной сессии требуется поддержка одной трети из 47 членов Совета – 16 и более. Сейчас просьбу уже поддержали 16 государств-членов совета:
- Финляндия,
- Франция,
- Гамбия,
- Германия,
- Япония,
- Литва,
- Люксембург,
- Маршалловы острова,
- Мексика,
- Черногория,
- Нидерланды,
- Польша,
- Республика Корея,
- Украина,
- Великобритания,
- США.
К ним также присоединились и 37 государств-наблюдателей: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.
Оккупанты используют украинских детей для поддержки войны против Украины
Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".
Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".
"К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ, как наглядный образец пропаганды ненависти ко всему украинскому", – говорится в сообщении.