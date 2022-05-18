Союзник России поможет Украине восстановить разрушенные дома

Сербия будет участвовать в восстановлении городов в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Сербии Александр Вучич принял верительные грамоты у нового посла Украины Владимира Толкача и пообещал, что его страна поможет Украине после войны в восстановлении городов.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTS.

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"Сербия будет участвовать в восстановлении городов в Украине. Сербия и Украина имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес, сказал Вучич и подчеркнул необходимость продолжения работы над укреплением экономических отношений, как только ситуация позволит", – говорится в сообщении.

По его словам, Сербия стремится уважать принципы территориальной целостности и суверенитета государств, как один из основных принципов международного права, содержащийся в уставе ООН, и что в этом смысле она уважает территориальную целостность Украины.

Также он проинформировал о том, что Сербия предоставила лучшие условия для беженцев из Украины, а также все права на жительство и разрешение на работу согласно правилам Европейского Союза.

Как будут восстанавливать Украину

Запад пообещал помочь Украине восстановить инфраструктуру и экономику сразу после войны. Но особой конкретики по этому поводу не было. США пообещали пакет экстренной помощи на 12 млрд долларов, но этих денег хватит разве что на текущие потребности.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, как государство планирует восстанавливать украинские города и когда это произойдет. По его словам, пока восстановление проходит оперативно и преимущественно критической инфраструктуры. Ведь война и боевые действия продолжаются, и все может быть разрушено повторно. Поэтому пока большие проекты восстановления не начинают.

Также для переселенцев построят целый микрорайон.

Кроме того, в ближайшие два-три года замороженные активы Центробанка России могут использоваться для выплаты компенсаций Украине за ущерб, нанесенный вторжением агрессора на наши земли.