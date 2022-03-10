Спецоперация, биологическое оружие и Путин – жертва: "нейтральный" Китай распространяет пропаганду Кремля

Китай создает видимость нейтралитета, но демонстрирует поддержку России. Фото: коллаж "Сегодня"

Китай демонстрирует нейтралитет в вопросе войны в Украине, однако в его действиях можно заметить поддержку России. Об этом сообщает Пекинское бюро CNN в четверг, 10 марта.

"В публичных заявлениях и на международных саммитах руководство Китая пыталось занять нейтральную позицию в отношении войны в Украине, не осуждая действия России и не исключая возможности Пекина выступить посредником в стремлении к миру. Но в то время как его международные сообщения заставляют многих гадать об истинных намерениях Пекина, большая часть его внутренних средств массовой информации, освещающих российское вторжение, рассказывает совершенно другую историю", – говорится в сообщении.

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Как отмечает издание, для 1,4 миллиарда жителей Китая местными СМИ преподносится вторжение России в Украину как "специальная военная операция", продвигаются нарративы Кремля о том, что США якобы финансируют создание биологического оружия в Украине, а президент России Владимир Путин представляется жертвой, защищающей осажденную Россию.

"Чтобы рассказать эту историю, крупные государственные новостные агентства, которые доминируют в жестко подвергаемом цензуре медиа-пространстве Китая, в основном повторяют статьи российских государственных СМИ или информацию от российских официальных лиц", – информирует CNN.

Анализ CNN рассмотрел почти 5000 сообщений в социальных сетях от 14 китайских государственных СМИ в течение первых восьми дней российского вторжения, размещенных на китайской платформе Weibo, похожей на Twitter. Анализ показал, что из более чем 300 наиболее популярных постов о событиях в Украине почти половина была явно пророссийскими с использованием цитат российских чиновников или с информацией из подконтрольных Москве СМИ.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Китай является крупнейшим поставщиком в Россию электроники, учитывая треть своего полупроводникового импорта и более половины компьютеров и смартфонов. При этом Пекин выступил против все более серьезных санкций, которые США предприняли в отношении России в ответ на ее вторжение в Украину.

Также мы информировали, что Китай отверг односторонние санкции в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.