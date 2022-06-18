США передумали продавать Украине новые ударные беспилотники – Reuters

У Байдена опасаются продавать Украине дроны Gray Eagle / Фото: Коллаж: Сегодня
США могут отменить продажу Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle, поскольку в администрации президента Джо Байдена опасаются, что они могут попасть в руки России.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники среди чиновников Минобороны США. Сообщается, что план продажи БпЛА был одобрен Белым домом, однако в Пентагоне была проведена проверка, в ходе которой пришли к выводу, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности США, если они попадут в руки РФ.
Проверка была проведена Управлением по безопасности оборонных технологий Министерства обороны США.
Решение о продлении соглашения в настоящее время рассматривается в Пентагоне, но сроки принятия решения неясны, рассказал изданию один из американских чиновников на условиях анонимности.
Одним из решений, позволяющих осуществить продажу дронов Украине, была бы замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-то менее сложное, но на это могут уйти месяцы, сообщил источник.
Беспилотники Grey Eagle производства General Atomics первоначально предназначались для войск США. БпЛА стоят 10 млн долларов каждый.
Напомним, о планах по возможной передаче Украине четырех американских беспилотников MQ-1C Grey Eagle СМИ сообщили в начале июня.
Беспилотник Grey Eagle может летать 30 часов и больше в зависимости от того, какую задачу он выполняет, и способен собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Каждый такой БПЛА может нести до восьми Hellfire – управляемых противотанковых ракет класса "воздух-земля".
Grey Eagle совместим с большим количеством боеприпасов, чем турецкий Bayraktar, использующийся ВСУ.
ВСУ уже используют беспилотные авиационные комплексы Switchblade американского производства. Эти дроны могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры, видео и датчики.
Когда Украина начнет получать ленд-лиз из США
Украина в конце июня-начале июля начнет получать американское оружие в рамках ленд-лиза, рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Надо еще немножко подождать. Ошибка в том, что все отталкиваются от даты 9 мая, когда Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. А на самом деле надо отталкиваться от того дня, когда Байден подписал закон о финансировании ленд-лиза. Именно в этот день американская пресса сообщила о том, что после подписания закона военнослужащие армии США начали отгрузку техники на судно обеспечения военно-морских сил США. Это где-то 15 или 16 мая была подпись, началась отгрузка. Пароход грузится где-то неделю. Потом еще минимум две недели идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога, и только потом Украина", – объяснил он.
Как передает телеграмм-канал "Сегодня", теперь Украина может получить много современного оружия:
- танки третьего поколения M1A2 Abrams;
- боевые машины пехоты США M2A3 Bradley;
- самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin;
- реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS;
- универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS;
- передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2;
- ЗРК Patriot;
- многофункциональные легкие истребители 4-го поколения F-16 C/D.