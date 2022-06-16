США, Великобритания и ФРГ передадут Украине РСЗО HIMARS и MLRS с управляемыми ракетами – заявление Пентагона

РСЗО позволят ВСУ поражать оккупантов точным огнем на расстоянии около 70 км. Фото: "Сегодня"

Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Германии обязались предоставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом говорится в совместном заявлении оборонных ведомств, опубликованных на сайте Пентагона.

"Соединенные Штаты, Великобритания и Германия глубоко привержены поддержке Украины в ее защите от неспровоцированного вторжения России. Россия переключила свое внимание на Донбасс, где она ведет систематические ракетные и артиллерийские обстрелы дальнего радиуса действия как оборонных украинских военных позиций, так и гражданской инфраструктуры", – говорится в заявлении.

Отмечается, что с целью оказания помощи Украине в ее защите своих граждан и суверенной территории, США, Великобритания и Германия обязались предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами РСЗО (GMLRS).

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"Украина запросила эту возможность, которая позволит Вооруженным силам Украины поражать силы вторжения точным огнем на расстоянии примерно 70 километров", – подчеркнули в Пентагоне.

Отмечается, что:

США предоставят четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы M142 (HIMARS) и боеприпасы GMLRS;

Великобритания передаст три пусковые установки M270 MLRS с боеприпасами GMLRS;

Германия отправит три пусковые установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) и боеприпасы GMLRS.

"Передача этих систем РСЗО и соответствующее обучение, которое наши три страны проведут для украинских операторов, имеют решающее значение для самообороны Украины. Уже начата необходимая подготовка по американским системам HIMARS и британским M270 для их развертывания в ближайшие недели, а подготовка по немецким пусковым установкам MARS начнется очень скоро, чтобы системы и их украинские экипажи могли быть развернуты в срочном порядке и без задержек", – отмечается в тексте документа.

Напомним, в среду, 15 июня, в Брюсселе состоялась третья встреча контактной группы по обороне Украины, называемая "форматом Рамштайн". Министры обороны и начальники генштабов армий около 50 стран обсудили предоставление Киеву дополнительных вооружений.

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