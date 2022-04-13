Стефанчук рассказал, когда Медведчука лишат мандата нардепа

Стефанчук считает, что быстро лишить Медведчука "корочки" не получится / Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде не могут мгновенно лишить обвиняемого в госизмене главу партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука депутатского мандата. Однако знают, как избавиться от парламентской фракции ОПЗЖ, члены которой один за другим переходят на сторону российских оккупантов.

Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире "Украина 24" в рамках телевизионного марафона.

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"В соответствии с Конституцией есть семь случаев лишения депутатского мандата. Мы знаем, что относительно Медведчука ведется криминальное производство, и как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, это будет основанием, чтобы лишить его депутатского мандата", - отметил Руслан Стефанчук.

Относительно дальнейшей судьбы парламентской фракции ОПЗЖ Стефанчук отметил, что не хочет сейчас анонсировать дальнейшие действия, однако они будут.

"Я думаю, в ближайшее время такой фракции в парламенте Украины не будет", – все, что сказал по данному вопросу спикер парламента.

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Ситуация с ОПЗЖ