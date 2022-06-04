Стефанчук запросил у Германии подводные лодки

Глава Верховной Рады заявил, что Украина готова стать оборонной восточной границей всей Европы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с федеральным министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, где стороны, в частности, обсудили предоставление оружия нашей стране.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВРУ.

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Среди прочего Руслан Стефанчук отметил важность быстрого снабжения Украины именно современным оружием.

"Этот вопрос выживания Украины как государства, вопрос защиты моего народа, вопрос целостности украинского государства. Каждый день, который проходит с момента принятия решения к его имплементации, забирает у Украины лучших сыновей и дочерей. Поэтому поставки новейшей техники в Украину – это вопрос ускорения нашей общей победы", – сказал он.

В частности, глава ВРУ отметил, что рассчитывает на то, что системы IRIS-T в "кратчайшие сроки" смогут быть поставлены в Украину и защищать украинские города от налетов российской авиации и ракетных обстрелов.

"Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем", – заявил Стефанчук.

В свою очередь Кристина Ламбрехт выразила восхищение мастерством украинских солдат, проходящих сейчас учения в Идар-Оберштайне:

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"Я была поражена их мужеством, их желанием научиться. Я также благодарю за наше сотрудничество. Мы и дальше будем делать все, чтобы поддерживать Украину – и не только в это время, но и долгосрочной перспективе, потому что хорошо образованная, хорошо обученная армия. – это гарантия безопасности будущего и вашей страны, и других".

Встреча Руслана Стефанчука с Кристиной Ламбрехт. Фото – пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Напомним, Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, где призвал его увеличить военную поддержку Киева.

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