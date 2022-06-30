Стоит ли ждать увольнения Шмыгаля? Официальный ответ Арахамии

Арахамия опроверг информацию о кадровых перестановках / Фото: Коллаж: Сегодня

Ни во фракции, ни в парламенте вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля с занимаемой должности не рассматривается и не обсуждается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", – написал он.

Говоря о других членах правительства, Арахамия отметил, что точечные ротации в Кабмине проходят регулярно

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"Кадровые изменения возможны всегда, это давно не является ни для кого тайной. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", – заверил Арахамия.

Слухи об отставке

В СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сообщалось, что это может произойти осенью.

Кадровые перестановки