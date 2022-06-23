Суд запретил партию Витренко

Восьмой апелляционный суд Львова 23 июня запретил деятельность "Прогрессивной социалистической партии Украины".

Об этом сообщает "Чесно" со ссылкой на СБУ.

Пророссийский политический проект "Прогрессивных социалистов" неизменно возглавляет Наталья Витренко, которая внесена движением "Чесно" в реестр госсоветников. ПСПУ — единственная партия, которая подавала встречный иск и затягивала суд, отмечают активисты.

"Это не первый раз, когда партия пытается бороться в судебном порядке. Партия Наталии Витренко "Прогрессивная социалистическая партия Украины" в 2019 году выдвигала ее в президенты. Но избиратели об этом так и не узнали. Витренко не было как кандидатки в бюллетене. Оказывается, Минюст не вносил в реестр необходимые изменения в уставные документы, хотя партия их подавала, начиная с 2015 года. Апелляционный суд отметил, что Минюст имел возможность внести изменения и партия могла бы выдвигать своего кандидата в президенты", – говорится в сообщении.