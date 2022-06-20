Секрет портфеля Шольца – чего Жданов не объяснил Фейгину про странное поведение канцлера в Киеве

Странный портфель Олафа Шольца, который он в конечном счете бросил прямо на землю, содержал скрытый посыл немецким избирателям / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Шольц, который приезжал в Киев в компании Макрона, Марио Драги и румынского президента Клауса Йоханниса 16 июня, пообещал незамедлительное получение Украиной статуса кандидата в ЕС. К Зеленскому он пожаловал со старым, затертым кожаным портфелем. Визит состоялся на фоне разговоров о том, как Шольц спелся с Путиным. Мы постарались разобраться, чем объяснить странное поведение Шольца и непоследовательность в политике Германии, которую давно критикует даже родная немецкая пресса. Для этого мы придумали пять простых вопросов и ответили на них.

1. Шольц и правда спелся с Путиным?

Этого не может быть! Пусть даже такое допущение кажется убедительным для нашего человека, привыкшего к договорнякам, лоббизму и коррупции – в украинской власти.

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Наш человек рисует привычную картину в стиле недостроенной украинской демократии. Или свернутой демократии России.

На этой картине Путин садится с Шольцем где-то в тихой комнате, подальше от телекамер и начинает "решать вопросы".

Под конец разговора Путин пихает коленом в сторону Шольца чемодан, набитый долларами. Или евро. Вот и все – вопросы решены, Путин спешит на следующую встречу – к Макрону.

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В представлении обычного человека Путин никуда не ездит без чемодана, забитого долларами. Так он решает все свои вопросы. На фото: Путин переезжает в Москву в 1996 году. / Фото: Youtube / RVision

В Германии это не сработает. Коррупция там, конечно, есть. И она возможна даже на самом высоком уровне. Но продать ЕС с потрохами можно лишь задорого. Сумма будет настолько велика, что ее окажется невозможно спрятать.

Шольц уйдет в отставку, и его доходы сразу же начнут изучать компетентные органы. Как только Шольц не сможет объяснить их происхождение, он рискует попасть в тюрьму.

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Пример есть – это бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Его подозревают в слишком уж пылкой любви с Путиным, и что хуже – любви небескорыстной.

На нынешнем этапе Шредера лишили привилегий, положенных бывшему канцлеру и председателю комитета Бундестага. Ему пришлось нанять адвоката и прекратить общаться с прессой. И как говорят в Германии, это еще цветочки.

Вывод: Шольц играет не на стороне Украины не потому, что Путин его "купил". Это уже радует.



2. Если Шольц Путину не друг, почему он не помогает Украине?

Все решает экономика. Так думает украинский военный эксперт Олег Жданов. Вот что он объяснил в беседе с Фейгиным по поводу странного поведения Шольца, Макрона и итальянского премьера Марио Драги:

"Они понимают мир, в котором победила Россия. Они думают, что в очередной раз договорятся с Путиным, думая, что для Путина главное в жизни – это деньги, которые они ему предложат и которые он может заработать на их странах. Их больше всего пугает мир, в котором победила Украина. Победившая Украина может поменять полностью расклад, начиная от системы безопасности, заканчивая экономическими связами на европейском континенте. А еще если Украина пойдет в связку с Великобританией…"

А вот чего Жданов не объяснил:

У Германии есть три экономических соперника в Европе : Великобритания, Франция, Италия. Были времена, когда Германия отставала в экономическом плане от этих трех стран.

: Великобритания, Франция, Италия. Были времена, когда Германия отставала в экономическом плане от этих трех стран. После распада социалистического лагеря, Германия взяла "под крыло" все центральноевропейские страны. Они стали удобным рынком для ее экспорта. ВВП Германии начал стремительно расти – и она обогнала Францию и Италию, 2 из 3 своих давних противников.

– и она обогнала Францию и Италию, 2 из 3 своих давних противников. В 2004 году границы Евросоюза существенно расширились на восток, в ЕС вступили сразу 10 стран. В том числе Венгрия, Польша, Чехия, страны Балтии. Новые члены ЕС стали поставлять в Германию дешевую рабочую силу, и Германия стала первой по ВВП, обойдя также и Британию.

Италия и Франция с тех пор сильно сдали в экономическом плане. А вот Британия показывает отличную динамику. Выход из ЕС ей только помог улучшить позиции.

Теперь, что случится, когда Украина вступит в ЕС?

Место Германии вероятно займет Польша. Она географически и культурно Украине очень близка.

Партнерство Польши с Украиной внутри ЕС окажется очень мощным.

Германию задвинут на задний план.

Что до Франции и Италии, они вообще станут задворками Европы.

Жданов этого не объяснил, но этот сценарий широко обсуждается в Европе. Так о развитии событий пишет авторитетный немецкий Die Welt.

Вывод: три прекрасные страны – Франция, Италия и Германия – не хотят принимать Украину в ЕС, потому что это принесет ущерб их экономике. Но и от войны они не могут держаться в стороне. Им придется помогать Украине, как бы им ни хотелось обратного.



3. Чего ждать от Германии в ближайшем будущем? Будет пакостить?

Парадокс в том, что для Украины все даже проще, чем для "друзей путина" в Европе. Все эти шольцы, макроны и прочие – выборные персонажи. Общественное мнение их собственных стран требует поддержки Украины. Валяя дурака по геополитическим соображениям, они рискуют остаться не у власти.

Есть еще одна проблема – моральная. В политике она редко срабатывает. Но все же срабатывает.

Очень тяжело стоять на экскурсии в Ирпени, видеть все эти немыслимые преступления российских оккупантов и чувствовать себя "законченным шольцем".

Поездка в Ирпень произвела сильное впечатление на немецкого канцлера и его коллег из Франции, Италии и Румынии / Фото: Die Welt

У Германии есть альтернатива игнорированию ситуации с Украиной. Она легко может возглавить усилия Евросоюза по интеграции нашей страны, построить логистику поставок в Украину топлива, медицинских препаратов и оборудования, объединиться с нами в области автопрома.

Ее активность может привести к завершению войны, потому что вольно или невольно подыгрывая Путину, Германия его провоцирует, а не умиротворяет.

Но все эти действия требуют усилий и средств. А власти Германии, вероятно, разленились.

Когда США открывают ленд-лиз для Украины, они в первую очередь загружают заказами собственный военно-промышленный комплекс. Туда поступают заказы и деньги – а это очень большие деньги. Это способно оживить экономику.

Германия могла бы поступить точно так же. Война могла бы дать ей толчок для роста.

Вывод: Очень может быть, что Шольц стоит на пороге трудного решения насчет дальнейших действий Германии. Об этом также говорят детали его визита в Киев.

4. Зачем Шольц притащил в Киев старый портфель, и почему это важно?

Шольц приехал в Киев с нелепым портфелем, затертым и неухоженным, которому, кажется, 50 лет. В Германии этот портфель хорошо известен. Говорят, в нем есть даже посуда, чтобы перекусить в обеденный перерыв. Канцлеру совершенно не нужен портфель, ведь у него куча ассистентов. Тем более, он совершенно лишний в Киеве. Но это просто часть пиара канцлера.

Портфель символизирует – "я просто делаю свою работу". Часть имиджа.

С потертым портфелем Шольц в Киеве выглядел нелепо, но аксессуар имел скрытое значение. / Фото: Die Welt

В Германии говорят, что Шольц и сам как его портфель. Сухой и безэмоциональный, крайне осторожен в словах – ничего не обещает (с украинской точки зрения все это конечно звучит смешно) и никогда не меняет своих взглядов. Он просто делает свою работу. Именно такой имидж помог Шольцу выиграть выборы.

И вот смотрите, что случилось в Киеве. Ради сердечного и эмоционального рукопожатия с Зеленским, Шольц бросил портфель прямо на землю. Дело было возле Мариинского дворца. Солдат из почетного караула затем поднял портфель и куда-то унес.

Еще Шольц, который ничего не обещает, вдруг начал обещать Украине членство в ЕС и заявил, что статус кандидата будет предоставлен незамедлительно. Он даже закончил речь немыслимыми для себя эмоциями, прокричав "Слава Украине!"

А раньше он ни разу даже не пожелал Украине победы.

Die Welt сообщает, что параллельно политтехнологи тщательно измеряли рейтинг партии Шольца СДПГ в Германии. Рейтинг, упавший весной до исторического минимума, вдруг начал расти. Избиратель одобрил неожиданные перемены, случившиеся с Шольцем в Киеве.

Вывод: вероятность того, что Шольц станет хорошим партнером для Украины выросла. Она еще более выросла после глупого поста Дмитрия Медведева в Twitter, где он высказался пренебрежительно о главах Германии, Италии и Франции – и их визите в Киев.

5. Кто полезнее для Украины – Шольц или Борис Джонсон?

Следом за стаей европейских лидеров, в Киев нагрянул премьер Британии Борис Джонсон. Сразу после возвращения, Джонсон написал колонку в The Sunday Times. У колонки было красноречивое название: "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины". Все вместе это выглядело как соперничество Британии с Евросоюзом.

Так оно и есть! Опять слово Олегу Жданову. Эксперт отмечает, что больше вступления Украины в ЕС, Германия, Италия и Франция боятся, что Великобритания создаст новое сообщество, Украина станет его ведущим членом. Скорее всего, об этом европейские политики говорили с Зеленским во время своего визита:

"Хотите стать кандидатом в ЕС – будете кандидатом! Хотите попытаться вступить в ЕС – пытайтесь. Но главное – не подписывайте Союз Триморья. Для них это страшное явление, которое они вряд ли смогут пережить", – предположил Жданов в эфире у Фейгина.

Хорошо это или плохо для нас?

Это отлично! Украинской дипломатии конечно же теперь нужно торговаться за членство в Евросоюзе. Одновременно нужно создавать упомянутый союз – Британии, Польши, стран Балтии и Украины. Кто первый успеет, тот и выиграл. А можно одновременно интегрироваться в оба объединения.

Борис Джонсон уже давно мыслит масштабнее, чем лидеры ЕС / Фото: DELFI.EE

Кстати, упомянутый союз может оказаться виртуальным. Есть мнение, что Джонсон запустил эту штуку, чтобы "подбодрить" европейских политиков. О том же он пишет в своей колонке – надо ненадолго оставить свои местечковые интересы и всем объединиться против Путина. Иначе война будет долгой, Россия никому житья не даст:

"Мы знаем, что Путин не остановится на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Великим и присвоил России вечное право "вознести" любую территорию, когда-либо населенную "славянами", доктриной, которая позволила бы завоевать обширные просторы Европы, включая союзников НАТО, – пишет Джонсон. – Между тем, во всем мире каждый диктатор будет считать возможным преследовать свои собственные амбиции с помощью силы, и ни одна страна нигде не будет в безопасности. Это действительно то, чего хотел бы кто-нибудь в любой стране?"

Вывод: визит европейских политиков в Киев уже стали оценивать по-разному, некоторые эксперты видят в нем один негатив. Судя по всему, дела складываются неплохо. За Украину торгуются, причем, с Украиной. Ждем очередного рывка во внешней политике.