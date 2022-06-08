Только победа с возвращением наших территорий: главные заявления властей за 8 июня

Война – это подвиг с победами и потерями. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 105-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, Украина просит Запад о дополнительном оружии, а Германии приходится исправлять ошибки Меркель.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 8 июня.

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Президент Украины подвел итоги 104-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 8 июня и рассказал, что правительство создает штаб для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Что бы ни планировали себе оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме – в нашем государстве, на своей земле, для всех граждан. Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. Из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Мы должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в это время Украина не не будет продавать газ и уголь за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена ​​на внутренние потребности наших граждан.

"В то же время делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт позволяет нам не только увеличивать нашу валютную выручку, но и оказывать прямое влияние на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов", – рассказал он.

Глава государства также заявил, что поставил правительству конкретную задачу – сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились.

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"Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", – пообещал Зеленский.

Украину устраивает только победа

Сегодня Украина проводит большую работу по защите независимости. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Война – это подвиг с победами и потерями. С тактическим отступлением на одних участках и продвижением вперед на других. Война – это постоянная экономическая и дипломатическая борьба. Здесь нет простых решений", – написал он.

Ермак отметил, что конечный результат войны зависит от действий нашего государства на разных фронтах: военном, санкционном, международном.

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"Украину устраивает только победа с возвращением наших территорий, потому что в противном случае Россия превратит всю нашу страну в одну большую Бучу. И для этой победы нам необходима консолидация союзников, чтобы нивелировать преимущество врага в ресурсах", – заявил глава Офиса президента.

Германии приходится исправлять ошибки Меркель

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, а цель Путина – уничтожить ЕС, то зачем было строить "Северный поток-2"? "Я не была наивной", – говорит экс-канцлер. Зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу России? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки?" – написал Подоляк в Twitter.

Тяжелого оружия в Украину поступает критически мало

Украина благодарна партнерам за предоставление тяжелого оружия, но его пока крайне недостаточно. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции 8 июня.

По словам министра, сейчас проблемой является слишком положительное впечатление от сложившейся ситуации.

"У некоторых создается впечатление, что с оружием все нормально, но это не так. Мы благодарны за то, что вы предоставили, но этого критически мало, чтобы остановить Россию. Нужно больше тяжелого оружия и как можно скорее", – отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба: "Тяжелого оружия в Украину поступает критически мало". Фото: Facebook

Российские десантники отказываются воевать в Луганской области

В подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

В то же время отмечается, что на Лиманском направлении российские военные предприняли попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имели, отошли. На Северодонецком направлении ВСУ успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются.

"На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций украинских подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка", – сообщили в Генштабе.

Подробнее о ситуации на фронте по состоянию на утро 8 июня рассказал ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0."

Потери российских оккупантов составляют 31 500 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 31 500 солдат и 1393 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;

танков ‒ 1393 (+3) единицы;

боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) единиц;

артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;

РСЗО — 213 (+6) единиц;

средств ПВО — 96 (+0) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 559 (+6) единиц;

крылатых ракет — 125 (+0) единиц;

корабли /катера — 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 2406 (+1) единиц;

специальной техники — 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

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