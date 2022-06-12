Топ-5 "сокровищ" российских мародеров: что оккупанты наворовали в Украине

Оккупанты продолжают обворовывать украинцев и позорить свою страну. Фото: коллаж "Сегодня"
Министерство обороны Украины обнародовало своеобразный топ-5 вещей, которые российские военные украли в Украине.
Пятое место в рейтинге занимает бойлер. В Мощуне один оккупант даже погиб с ним в обнимку, сообщили в ведомстве.
Четвертое место - носки, которые буряты выносили из каждого дома в Катюжанке Киевской области.
На третьем месте – военная обувь, ведь ходить в "лаптях" не очень удобно.
Второе место – мраморный унитаз, который оккупанты унесли из усадьбы Попова, вместе с пилами и шуруповертом.
Преступный рейтинг возглавляет собачья будка, которую заметили на грузовике с буквой "Z".
"Армия убийц, насильников и мародеров ответит за каждое свое преступление!" – подытожили в Минобороны.
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