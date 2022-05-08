Трюдо начал визит в Украину с поездки в Ирпень (фото)

Джастин Трюдо посетил Ирпень. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину. Он начал визит с поездки в Ирпень, который уже больше месяца освобожден от российских захватчиков. Трюдо был в шоке от сожженных и разрушенных домов гражданских украинцев вблизи Киева.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

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Он рассказал, что имел честь говорить с Трюдо, который приехал в город, чтобы своими глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с Ирпенем российские оккупанты.

"И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпинчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", – сообщил Маркушин.

Мэр Ирпеня поблагодарил Трюдо за поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине.

"Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и по восстановлению украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", – отметил Маркушин.

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Джастин Трюдо в Ирпене. Фото: Александр Маркушин

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