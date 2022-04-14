Трюдо назвал нападение России на Украину "геноцидом"

Джастин Трюдо высказался о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в среду, что "правильно" охарактеризовать атаки России на Украине как "геноцид", повторив обвинение президента США Джо Байдена.

Об этом пишет NDTV.

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"Я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", – сказал Трюдо.

Трюдо добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали в Международном уголовном суде процесс привлечения российского лидера к ответственности за его "военные преступления".

"Мы видели это стремление нападать на мирных жителей, использовать сексуальное насилие в качестве оружия войны, – сказал он. - Это совершенно неприемлемо".

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Байден во вторник обвинил Путина в геноциде, выступая с речью о ценах на бензин.

Байден заявил о геноциде

Ранее президент США Джо Байден заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", — сказал Байден.

Это первый раз, когда он использует этот термин в отношении действий России, которая вторглась в Украину и убивает ее граждан.

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