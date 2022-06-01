У Байдена сделали заявление о новом оружии для Украины: это именно то, что нужно

Администрация Байдена даст Украине РСЗО HIMARS / Фото: Коллаж: Сегодня

Администрация президента США Джо Байдена считает реактивные системы залпового огня HIMARS с радиусом действия до 80 км именно той помощью, которая сегодня нужна Украине на новом этапе войны.

Об этом рассказал CNN заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, комментируя просьбу Украины предоставить РСЗО с дальностью до 300 км.

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"Мы пытались донести до украинцев именно то, что, по нашему мнению, нужно, чтобы они смогли отразить это российское нападение на их страну. Это сработало на первых порах, украинцы смогли выиграть битву за Киев и отогнать россиян от их столицы, теперь конфликт перешел в другую фазу на юге и востоке страны", – сказал Файнер.

По его словам, новое оружие даст новые возможности Украине наносить точные удары по российским целям на поле боя.

"Мы считаем, что это удовлетворяет их потребностям", – сказал Файнер.

Советник Белого дома напомнил, что США попросили Украину не использовать эти системы для ударов вглубь России, а только защищать украинскую территорию.

Файнер также отреагировал на заявление России о том, что действия США "подливают масла в огонь".

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"Россия навлекла это на себя, начав вторжение в суверенную страну со своей территории. Поэтому мы очень четко и прозрачно сказали, что мы собираемся делать. Пока это было эффективно для украинцев, и мы будем продолжать", – заявил он.

Как сообщает CNN, администрация Байдена отправит Украине РСЗО HIMARS американского производства. HIMARS будет оснащена боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты на расстояние около 80 километров. Это гораздо меньше, чем максимальная дальность действия систем, которая составляет около 300 километров, но гораздо больше, чем все, что было отправлено Украине до сих пор.

Жданов рассказал, как РСЗО изменят ход войны

Военный эксперт Олег Жданов считает, что американские РСЗО помогут ВСУ выровнять ситуацию на отдельном участке фронта.

"Это будет либо MLRS M270, либо HIMARS M142. Эти системы имеют дальность стрельбы порядка 120 км. Если нам дадут к ним оперативно-тактическую ракету – она туда тоже подходит, это универсальные пусковые установки, – тогда дальность может быть до 300 км. Высокая точность и дальность стрельбы будет позволять нам в глубине оккупированных противником территорий наносить огневые удары по скоплениям войск, по материальным запасам, по запасам боеприпасов. Это дает огромное преимущество в огневом плане", – сказал Жданов.

Эксперт добавил, что в Сети фигурировала цифра 20-30 пусковых установок, но для того, чтобы кардинально изменить ход войны, Украине необходимо 300-350.

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